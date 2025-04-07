Синоптик рассказала, какие растения пострадают из-за апрельских снегопадов

Внезапные снегопады, обрушившиеся на Московский регион, навредят первоцветам, а те растения, чьи почки пока не раскрылись, перенесут непогоду, сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Московский регион остается под влиянием циклонического вихря «Зион». Из-за этого на его территории образовались сугробы до 16 см.

«Апрель — очень изменчивый месяц. Те растения, которые сейчас не раскрылись, например, сирень, яблоня, смородина, они от этого снега не пострадают. А вот первоцветы, которые под него попали и будут долго под снежным покровом, конечно же, пострадают», — сказала Позднякова.

Она добавила, что почти всю текущую неделю в регионе будет холодная погода. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 5 градусов, при этом несколько ночей в Подмосковье и столице продолжатся снегопады.