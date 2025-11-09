сегодня в 04:59

Синоптик рассказал, ждать ли снег в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что европейская часть России пока останется без снега из-за теплой температуры, сообщает РИА Новости .

При этом на следующей неделе ожидается понижение температуры.

«Но все равно в центре Европейской России это понижение не принесет снега», — отметил он.

В субботу и воскресенье снег выпадет на Юго-западе Сибирского федерального округа, в регионах Дальнего Востока, Сибири…

«А вот на Европейской территории пока только северо-восток», — рассказал Вильфанд.

В материале РИАМО рассказываем о том, как правильно менять шины и на что нужно обратить внимание. В Минтрансе РФ рекомендуют ориентироваться на температуру. Так, менять шины с летних на зимние нужно, когда среднесуточная температура установится ниже 5-7 градусов, либо накануне первого гололеда.

