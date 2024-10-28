Когда и как менять шины с летних на зимние

В материале РИАМО рассказываем о том, как правильно менять шины и на что нужно обратить внимание.

Когда менять летние шины на зимние в Московском регионе Фото - © Медиасток.рф В Минтрансе РФ рекомендуют ориентироваться на температуру. Так, менять шины с летних на зимние нужно, когда среднесуточная температура установится ниже 5-7 градусов, либо накануне первого гололеда. По словам синоптиков, уже на этой неделе в Москве будут ливни и мокрый снег. Ожидается похолодание до нуля, слабая гололедица, в Подмосковье температура может опуститься до -2. Мощные ливни с мокрым снегом ожидаются 31 октября. Поэтому со сменой резины медлить не стоит. При этом эксперты говорят, что смена резины раньше срока практически ничем не грозит – шипы никуда не денутся за небольшой срок езды по сухому асфальту, а вот медлить с заменой не стоит, так как протектор летних покрышек при температурах ниже +5 градусов склонен немного дубеть и может потерять необходимый уровень торможения и сцепления в самый неподходящий момент, особенно на скользких и мокрых дорогах.

Как часто нужно обновлять зимние шины Фото - © Медиасток.рф Постановление правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 регулирует нормы по износу шин, в случае, если на резине нет индикаторов износа. Так, для мотоциклов (категория L) остаточная глубина рисунка протектора шин должна составлять не более 0,8 мм, для грузовых автомобилей и прицепов (категория N2, N3, O3, O4) – 1 мм, для грузовых, легковых автомобилей и прицепов (категория M1, N1, O1, O2) – 1,6 мм, для автобусов и троллейбусов (категория М1, М2) – 2 мм. Измерить протектор можно самостоятельно или непосредственно в сервисе шиномонтажа. Кроме того, производители рекомендуют менять шины каждые 40 тысяч километров или каждые пять лет в зависимости от состояния резины. Конечно, срок службы зависит от условий эксплуатации, качества самих шин, стиля вождения. Шины нужно регулярно проверять – это обезопасит всех участников дорожного движения.

Как менять шины и какие выбрать Фото - © Медиасток.рф При замене летней резины на зимнюю нужно обращать внимание на износ протектора и в зависимости от этого менять местами. Ведущие колеса всегда истираются быстрее, поэтому перестановку нужно делать каждые 10-15 тысяч километров. И важно помнить о правильной установке шин на диски по отношению к направлению движения. А основные способы ротации колес, исходя из рисунка протектора и привода автомобиля, известны сотрудникам автосервисов. Выбор между шипованными шинами и нешипованными стоит делать в зависимости от собственного опыта и дорог, по которым вы обычно ездите. Снежные зимы проще пережить на шипованной резине, но стоит помнить, что ей вредят большая скорость и асфальт. Поэтому, если вы не планируете выезжать за город и в целом немного эксплуатируете автомобиль зимой, то стоит присмотреться к нешипованным шинам. При выборе производителя эксперты советуют обратить внимание на российские бренды, которые выпускали шины мировых компаний. Технологии сохранились, поэтому это те же модели с новыми именами. Например, калужский завод Continental переименован в Gislaved («Гиславед»), а шинное производство во Всеволожске, приобретенное «Татнефтью» у финского концерна Nokian Tyres plc, сменило название и провело ребрендинг продукции, новое имя бренда — Ikon Tyres. «Пирелли Тайр Руссия» выпускает шины под брендами Pirelli и Formula. Традиционно автомобилисты, по данным «Известий», выбирают шины, исходя из бренда и отзывов других автовладельцев. Среди нешипованных шин самыми популярными являются Bridgestone, Nokian Tyres, Pirelli и Yokohama. Среди шин с шипами чаще всего выбирают Nokian Tyres, Pirelli, Ikon Tyres и Cordiant.

Как обкатывать новые шины Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори Новые шины не стоит ставить непосредственно в гололед. Поэтому, если вы планируете покупать новую резину, менять ее нужно сейчас, не дожидаясь снега. Потому что зимней резине, особенно шипованной, необходима обкатка, которую нужно проводить на чистом асфальте при погоде без обильных осадков. Не стоит производить обкатку по проселочным и гравийным дорогам, а скорость должна быть не более 60-70 километров в час без резких разгонов и торможений.

Как проверять состояние шин Фото - © Медиасток.рф Состояние шин, особенно зимой, нужно регулярно проверять. Особое внимание нужно обращать на давление в шинах, глубину протектора, наличие повреждений или инородных предметов. Стоит иметь в виду, что параметры оптимального давления в шинах определяются автопроизводителем. Показатели можно найти в инструкции по эксплуатации ТС или на наклейках на водительской двери. Правильное давление помогает увеличить срок эксплуатации шин, улучшает управляемость автомобиля, уровень сцепления с дорогой, влияет на разгон и торможение, помогает сэкономить топливо. Проверять перед сменой резины нужно и диски. Если на них нет повреждений, неровностей, вмятин, то можно менять только шины. Если диск неисправен, то стоит менять и его тоже. При этом стоит менять все четыре колеса, чтобы была хорошая управляемость и износ был равномерным. Если невозможно поменять четыре колеса, то заменить нужно хотя бы два на одной оси.