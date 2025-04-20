Синоптик предупредил россиян о магнитных бурях в ближайшие дни

«Они не связаны с появившейся на Солнце крупной корональной дырой, их причина — кратковременные изменения в ориентации магнитного поля в окрестностях планеты, так что продолжительной и более интенсивной эта магнитная буря не ожидается», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что магнитные бури, ожидаемые в связи с попаданием Земли в поток более быстрого и плотного солнечного ветра, переместились на вторник. Во второй половине дня по Москве, 22 апреля, геомагнитное поле станет слабо возмущенным. Ближе к вечеру, с вероятностью около 85%, начнутся магнитные бури от слабого до среднего уровня, классов G1-G2.

Леус добавил, что на данный момент мировые прогностические центры оценивают продолжительность этого периода магнитных бурь в 3 суток — с 22 по 24 апреля.

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