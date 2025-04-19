Россиянам рассказали, сколько продержится летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что апрельская жара продержится в Центральной России до вторника, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что суточные температурные рекорды наблюдались в Москве, Смоленске, Ярославле, Липецке и других городах Центрального федерального округа (ЦФО).

«Во вторник будет небольшое понижение, но все равно очень высокие температуры, не на 7-10 градусов выше нормы, а на 5-6. В среду уже начнется заметное понижение», — рассказал синоптик.

По прогнозу, в Петербурге 20 апреля похолодает сразу на десять градусов.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе до 22 апреля до 21 часа синоптики ввели «оранжевый» уровень погодной опасности. В этот период в Москве и Подмосковье ожидается аномальная жара.