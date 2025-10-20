Синоптик Позднякова: снег в последнюю декаду октября в Москве не ожидается

Снег и мороз в последнюю декаду октября на территории столицы и Московской области не ожидаются, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Последняя декада октября в Москве и области не обещает ни мороза, ни снега», написала Позднякова в своем Telegram-канале.

При этом она подчеркнула, что дожди в Московском регионе прогнозируются почти каждый день. Наиболее интенсивных осадков стоит ждать в конце следующей недели.

Синоптик добавила, что глубокой циклон с центром над югом Скандинавии принесет в Москву и область тепло. Так, днем воздух прогреется до плюс 10 градусов. Средняя суточная температура воздуха будет выше нормы на пару градусов.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что погода в России переходит в зимний режим. По его словам, наступает период с красивым названием «предзимье».

