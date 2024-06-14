Синоптик Позднякова предупредила о нашествии комаров после 20 июня

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила в своем Telegram-канале, что в столице ожидается нашествие комаров после 20 июня.

«Первая волна значительного увеличения их численности при такой погоде ожидается уже в ближайшие выходные, следующая — через 7-10 дней. Вы забыли про комаров? Не стоит. Особенно после 20 июня», — отметила она.

По словам Поздняковой, май в городе выдался холодным и сухим, поэтому сейчас комаров в столице немного. Это не подходящие условия для размножения насекомых.

За 13 июня в столице выпало 25-30% от всей нормы осадков для этого летнего месяца.