сегодня в 15:17

Синоптик Позднякова посоветовала москвичам накрыть грядки и машины от града

В столице 5 июля прогнозируют ливни, которые местами могут сопровождаться градом. Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале посоветовала дачникам накрыть грядки пленкой и хорошо ее закрепить.

Также синоптик рекомендовала оставить под навесом машины. Помимо этого, авто можно укрыть подручными средствами.

Ранее синоптики предупреждали, что в столичном регионе 5 июля возможно образование смерчей. В Москве и Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ранее Позднякова сообщила РИАМО, что погода 5 июля в Московском регионе пойдет по петербургскому сценарию. В Северной столице ранее бушевал ураган, сопровождавшийся ливнем.

В Москве и области сильнейшие дожди могут привести к кратковременным подтоплениям. Жителям посоветовали отложить поездки.