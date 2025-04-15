Синоптик Позднякова: 15 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала весны

Вторник, 15 апреля, стал самым теплым днем в российской столице с начала весны, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В 12 часов 15 апреля температура воздуха в Москве, на ВДНХ, достигла (плюс-ред.) 18 градусов», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что вторник стал самым теплым днем в Москве с начала весны, несмотря на переменную облачность, которая скрывала солнце.

Позднякова добавила, что в восточной части Подмосковья температура воздуха во вторник была выше, чем в западной. При этом в восточной части региона порывы ветра превышали 10 м/с.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в апреле в некоторых округах Подмосковья выпало 165% от месячной нормы.