Синоптик Паршина: снегопад в Москве в ближайшее время не повторится

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в столице снегопад не повторится, потому что из мегаполиса уходит балтийский циклон, сообщает РИА Новости .

«Неожиданный для москвичей снегопад, вызванный балтийским циклоном, больше не должен повториться. С уверенностью можно сказать, что до 3 мая таких катаклизмов точно не ожидается», — уточнила Паршина.

По ее словам, в городе до конца месяца будет идти мокрый снег, а температура днем составит до плюс 4 — плюс 7 градусов, а также до минус 2 градусов будет ночью.

Снегопад и порывистый ветер накрыли Подмосковье и столицу прошлой ночью. В регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, обледенения и сильного порывистого ветра. Непогода сохранится до конца суток.

