Сколько докторской колбасы можно есть без вреда: врач назвала норму

Врач Кашух: человек может есть 30-50 г докторской колбасы несколько раз в неделю

«Говоря о „безвредности“, важно понимать, что любая колбаса — это переработанное мясо, а, значит, при регулярном и избыточном употреблении она не будет полезной. При этом докторская колбаса обычно менее вредна, чем копченая или сырокопченая, поскольку в ней меньше соли, продуктов копчения. Поэтому ее можно назвать „наименее вредной из колбас“, но не здоровым продуктом в полном смысле этого слова», — сказала Кашух.

Сколько можно есть

«Если говорить о количестве докторской колбасы, то взрослому человеку разумно ограничиваться 30-50 г продукта за раз и не употреблять ее ежедневно, а использовать эпизодически — несколько раз в неделю. Детям такую колбасу лучше не давать до 3 лет, а позже — лишь изредка и в небольшом количестве», — пояснила врач.

Как выбрать

При выборе докторской колбасы стоит ориентироваться на состав: на первых местах должны быть мясные ингредиенты (говядина и свинина), допустимы молоко или яйца, а также небольшое количество нитрита натрия. Насторожить должна соя, крахмал, мясо механической обвалки и длинный перечень технологических добавок — это признаки удешевления продукта. На вид докторская колбаса должна быть нежно-розового цвета без яркой красноты.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.