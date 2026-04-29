Танцевальный фестиваль «Серебряная грация» прошел в Пушкине

В этом году в фестивале приняли участие 16 команд из разных городов Подмосковья. Коллективы представили разнообразные танцевальные номера, продемонстрировав технику, артистизм и оригинальные костюмы.

Победителями в четырех номинациях стали: коллектив «Ретро» из Домодедова — в номинации «Техника и ритмичность», коллектив «Хочу танцевать» из Мытищ — «Музыкальность», коллектив «Берегиня» из Раменского — «Лучший костюм», коллектив «ЭСТА» из Балашихи — «Эмоциональность».

Финалом фестиваля стал общий флешмоб, в котором одновременно выступили все 16 коллективов.

«Такие дни запоминаются не дипломами и местами. А ощущением, когда вокруг — свои люди, движение, драйв и настроение, которое хочется унести с собой. Дорогие „серебряные“ звездочки, вы доказали: возраст не помеха грации, годы не властны над ритмом, а любовь к танцам живет вечно. Спасибо за праздник! Ждем новых встреч на танцполе», — добавила руководитель социального центра Ольга Солнышкина.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В его рамках для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет организуют бесплатные занятия спортом, творчеством и экскурсии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.