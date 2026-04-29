Дело археолога Александра Бутягина: за что был задержан в Польше и как его освободили

В материале РИАМО — о том, кто такой Александр Бутягин, почему его задержали в Польше, что говорили власти по этому поводу и почему отпустили.

В материале содержатся ссылки на иностранные источники, которые могут не открываться на территории Российской Федерации.

Декабрь 2025 года стал переломной точкой в жизни известного российского ученого Александра Бутягина. Его задержание в Польше по запросу украинских властей вызвало широкий международный резонанс, поставив под вопрос безопасность научных связей в условиях острого политического кризиса.

Кто такой Александр Бутягин

Фото - © РИА Новости

Александр Михайлович Бутягин — фигура в мировой археологии знаковая. Кандидат исторических наук, заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, он посвятил свою жизнь изучению античного наследия.

Более 25 лет — с 1999 года — Бутягин бессменно руководил Мирмекийской археологической экспедицией. Его работа сосредоточена на исследовании руин древнегреческого города Мирмекий, расположенного на территории современной Керчи. Под его руководством были сделаны уникальные открытия, включая знаменитый «Мирмекийский клад» золотых монет Александра Македонского, который стал сенсацией в научном сообществе. Бутягин известен не только как кабинетный ученый, но и как активный популяризатор науки, читавший лекции в ведущих университетах Европы.

Когда, где и за что был задержан Александр Бутягин

Фото - © Медиасток.рф

Задержание произошло 4 декабря 2025 года в Варшаве сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши. Основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной.

Киев инкриминировало Бутягину «незаконное проведение поисковых работ на объектах археологического наследия и уничтожение памятников истории». Речь идет о раскопках в Крыму, проводимых после 2014 года. По версии СБУ, деятельность экспедиции Эрмитажа на полуострове осуществлялась без разрешения Министерства культуры Украины, что квалифицируется как уголовное преступление. Украинская сторона оценила ущерб, якобы нанесенный культурному слою, в сумму около 4 млн евро.

Почему Александр Бутягин оказался в Польше

В Польше Бутягин оказался транзитом. Он возвращался из Нидерландов, где выступал с курсом лекций, и направлялся на Балканы для участия в очередном научном симпозиуме. Несмотря на то, что ранее он неоднократно посещал страны ЕС без каких-либо юридических препятствий, в этот раз сработал механизм международного розыска, инициированный Украиной в ноябре 2024 года.

Что говорили в России о задержании Александра Бутягина

Фото - © Медиасток.рф

Реакция российских властей была предельно жесткой. МИД РФ назвал задержание Бутягина «политически мотивированным преследованием» и «охотой на российских граждан за рубежом». Посол Польши в Москве был вызван в МИД для вручения решительного протеста.

«К. Краевскому указано, что обвинения киевского режима носят абсурдный характер и связаны с научной деятельностью А.М. Бутягина в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в неотъемлемой части Российской Федерации – Республике Крым. Откровенно политизированный и спекулятивный характер преследования российского ученого со стороны Украины подчеркивает и то, что украинский запрос по линии Интерпола реализован не был, а А.М. Бутягин непосредственно перед арестом в Польше беспрепятственно посетил ряд европейских государств. Польскому послу изложены факты, свидетельствующие о том, что российский археолог с мировым именем, сотрудник Государственного Эрмитажа занимается исследованиями на Керченском полуострове уже несколько десятилетий. В ходе своей работы А. М. Бутягин получал все необходимые разрешения от соответствующих компетентных органов, в том числе в период до 2014 года – от властей Украины. Все обнаруженные нашим специалистом находки передавались в Восточно-Крымский музей-заповедник, приумножая культурное достояние народов Крыма», — говорится на сайте МИД РФ.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сравнил давление на ученых с методами «культурной блокады» и подчеркнул, что Бутягин — ученый мирового уровня, чья работа всегда соответствовала высочайшим академическим стандартам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения абсурдны, так как археолог работал на объектах, которые де-факто находятся под юрисдикцией России, обеспечивая их сохранность и научное описание.

«Гражданина России, сотрудника Государственного Эрмитажа А.М. Бутягина, который был приглашен на чтение курса лекций по теме «Последний день Помпеи» в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде, задержали по прибытии в Варшаву. Польские судебные органы приняли решение о задержании на основании международного ордера на арест, выданного властями Украины. Российский ученый обвиняется киевским режимом в «уничтожении культурного наследия» во время проведения археологических раскопок в Крыму, который, напомним, является неотъемлемой частью Российской Федерации. Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в «уничтожении культурного наследия» на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий», — заявила Захарова.

Почему Александра Бутягина отпустили из СИЗО в Польше

Фото - © Unsplash.com

В марте 2026 года Окружной суд Варшавы во главе с Дариушем Любовским признал «юридически допустимой» выдачу Бутягина Украине. Об этом сообщила защита российского ученого в Telegram. Это решение вызвало шок в российском МИДе и научной среде. Фактически, польская Фемида согласилась с доводами Киева о том, что научная работа на территории Крыма является нарушением территориальной целостности и законов Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что Москва поможет в защите интересов российского археолога Александра Бутягина. Он назвал решение Польши выдать ученого Украине «чрезвычайно украинским». «Нам надо делать все возможное, чтобы оказать содействие нашему гражданину в защите его законных интересов. Эта работа будет делаться», — добавил Песков.

Несмотря на одобрение экстрадиции, ситуация вокруг содержания Бутягина под стражей изменилась только в апреле 2026 года. После нескольких месяцев пребывания ученого в СИЗО польский суд изменил свое решение. Польша освободила находившегося в стране под арестом по делу об экстрадиции на Украину Александра Бутягина в рамках обмена «5 на 5» с Белоруссией. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский. «Со своей стороны мы освободили российского историка. Это был человек, который должен был быть экстрадирован на Украину», — сказал Сикорский на пресс-конференции, передает ТАСС.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что освобождение из польской тюрьмы и возвращение в Россию археолога Александра Бутягина является огромным успехом российской дипломатии и спецслужб РФ, так нужно бороться за всех россиян. «Это огромный успех российской дипломатии и спецслужб. Так и надо бороться за всех российских граждан. Потому что, как стало понятно в этой истории, что, используя обычное правовое поле, вытащить его не удастся, потому что Украина и Польша фактически договорились о репрессиях против Бутягина. И то, что что произвели обмен, — это очень хороший результат работы наших спецслужб и дипломатов", — сказал Фадеев в беседе с РИА Новости.

В период закрытых переговоров между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши в силу различной заинтересованности возникла необходимость включить в процесс спецслужбы других стран. В конечном итоге в нем участвовали спецорганы семи государств.

Кратко: что произошло с археологом Бутягиным