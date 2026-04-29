Рузский регоператор вывез 207 тыс куб м отходов в Подмосковье за неделю

Рузский региональный оператор за неделю вывез более 207 тыс. куб. м отходов с территорий 13 округов Подмосковья и обновил контейнерную инфраструктуру. Работы провели на контейнерных площадках в муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты Рузского регоператора продолжают обслуживание контейнерных площадок на подведомственных территориях. За отчетную неделю с территорий 13 муниципальных и городских округов вывезли более 207 тыс. куб. м отходов. Наибольшие объемы пришлись на Одинцовский округ — свыше 64 тыс. кубометров, Красногорск — более 45 тыс. и Истру — свыше 33 тыс. кубометров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.