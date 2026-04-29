Илон Маск боится, что ИИ «убьет всех» как в «Терминаторе»

Американский бизнесмен Илон Маск в ходе судебного разбирательства против компании OpenAI выразил опасения, что искусственный интеллект может стать угрозой для существования человечества. Миллиардер провел аналогию с фильмом «Терминатор» (1984), отметив, что предпочел бы видеть будущее в духе гуманистической вселенной «Звездного пути» (Start Trek, 1966-1969), сообщает ТАСС со ссылкой на материал Fortune.

По словам Маска, еще в 2015 году он обсуждал с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом способы защиты технологий от попадания в плохие руки. Опасения бизнесмена укрепились после диалога с сооснователем Google Ларри Пейджем. Тогда он фактически обвинил Маска в том, что тот ставит в приоритет человеческие интересы над потенциальными цифровыми формами жизни.

Конфликт имеет глубокие корни: Маск стоял у истоков OpenAI в 2015 году вместе с Сэмом Альтманом, Грегом Брокманом и Ильей Сцукевером, но покинул совет директоров в 2018. В 2023 году он запустил собственный ИИ-стартап xAI, а в марте 2024 года инициировал судебный иск против своих бывших партнеров.

Суть претензий Маска сводится к нарушению договоренностей 2015 года. Он утверждает, что OpenAI под влиянием Microsoft превратилась в коммерческую структуру. По мнению миллиардера, нынешняя нацеленность компании на прибыль прямо противоречит соглашению, которое он подписывал как соучредитель.

