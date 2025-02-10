Синоптик опровергла информацию о мощных снегопадах в Москве

В ближайшую неделю сильных снегопадов в Московском регионе не будет, выпадет не более 3 мм осадков, при этом в области и столице к выходным установится морозная погода, сообщила РИАМО главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Я скептически отношусь к заявлениям о том, что Москву накроют мощные снегопады. Действительно характер погоды будет меняться, сейчас ее определяет антициклон, поэтому у нас сейчас погода без осадков. Потом на непродолжительное время во власть антициклона вклинится ложбина от северного циклона. Именно с ним мы ожидаем небольшой снежок», — объяснила Позднякова.

Она добавила, что в конце рабочей недели может выпасть не более 3 мм снега. Затем в Московском регионе могут усилиться морозы. Позднякова отметила, что уже к выходным столбики термометров в Московском регионе могут опуститься до минус 10 градусов в ночные часы и минус 5-7 — в дневные.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в последние 10 дней зимы в Подмосковье и столице благодаря балканским циклонам выпадет 9-13 мм осадков. В столице к 23 февраля появятся снежный покров высотой 5-10 см.