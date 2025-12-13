Синоптик Леус: выпавший в Московском регионе снег растает к Новому году

Снегопады, прошедшие в пятницу и в ночь на субботу в Московской области, уже в пятый раз с наступления зимы привели к образованию тонкого снежного покрова, однако он вряд ли продержится до Нового года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По информации главной метеостанции Москвы (ВДНХ), толщина снежного покрова достигла 2 см, что составляет менее 15% от типичных значений для этой даты. На других метеостанциях города зафиксирована глубина снега в 2-3 см. В Новой Москве также выпало около 3 см осадков в виде снега.

В Московской области преобладает высота снежного покрова от 1 до 3 см, за исключением Каширы, где она достигает 6 см.

Леус отметил, что, судя по метеорологическим прогнозам, этот снег не сохранится до новогодних праздников: грядущие три дня с отрицательными температурами не принесут обильных снегопадов и не повлияют на толщину снежного покрова, а последующее потепление приведет к таянию снега.

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала панду Катюшу, которая обрадовалась снежным осадкам и с удовольствием играла на поляне.

