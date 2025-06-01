Синоптик Леус сообщил, что магнитная буря на Земле превысила уровень средней

Начавшаяся ночью 1 июня магнитная буря слегка превысила уровень средней, класса G2. По мнению ученых, магнитную бурю на Земле спровоцировала солнечная плазма, выброс которой произошел накануне. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Если речь о том, что к Земле пришло выброшенное вчера (31 мая — ред.) облако плазмы, то оно преодолело расстояние от Солнца до Земли за исключительно быстрое, близкое к рекордному, время, менее 30 часов, почти на сутки быстрее прогноза. В такой ситуации не исключено, в ближайшее время магнитные бури могут достичь высшего уровня — G5 — экстремальной магнитной бури!» — пояснил синоптик.

Леус отметил, что на Земле уже фиксируются сильные магнитные бури, которые соответствуют уровню G3. При этом возмущения геомагнитного поля продолжают расти.

Ранее специалисты предполагали, что на Земле могут произойти очень сильные магнитные бури, так как на Солнце произошел мощный выброс плазмы и она никак не сможет обойти нашу планету стороной.