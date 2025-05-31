Очень сильные магнитные бури может вызвать крупнейший выброс массы на Солнце

На Солнце произошел крупнейший выброс массы в 2025 году по направлению к Земле

Ночью 31 мая на Солнце произошел крупнейший в этом году выброс массы по направлению к Земле, который спровоцировала сильная солнечная вспышка уровня М8.2. Из-за того, что выброс зафиксировали в активной области № 4100, на Земле могут произойти очень сильные магнитные бури, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН .

«Область (№ 4100 — ред.) расположена в центре видимого диска Солнца, почти точно на линии Солнце-Земля, что исключает даже теоретическую возможность выброшенному солнечному веществу пройти мимо Земли. Мощность выброса несколько уступает аналогичным событиям прошлого года, в мае 2024 года, которые привели тогда к бурям высшего уровня 5, но, предварительно, может стать причиной самой крупной серии магнитных бурь этого года», — рассказали эксперты.

Предварительно, пиковое значение магнитных бурь может достигать до G4. Однако есть вероятность, что выброс массы может спровоцировать и очень сильные магнитные бури класса G5, однако на данный момент такая вероятность оценивается всего в 2%.

Скорость выброшенной плазмы высокая, поэтому к Земле солнечное вещество может прийти уже 1 июня поздно вечером по московскому времени. Точный прогноз, когда это может произойти, специалисты обещают дать позднее.