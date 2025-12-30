Синоптик Леус: снега в новогоднюю ночь будет больше нормы

В новогоднюю ночь снега в Москве будет на 2–3 см больше климатической нормы, которая составляет 19–20 см. Затем будет морозная пауза в осадках, а 2 января столицу накроет очередная порция снега, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

«Снежный покров в столице вернулся в норму, дальше — больше!» — написал синоптик.

Новую порцию снегопадов в Московский регион принес очередной циклон. К утру 30 декабря высота снежного покрова, по данным метеостанции ВДНХ, выросла на 3 см и составила 18 см. Это самый высокий показатель с начала зимы. В Подмосковье высота снежного покрова меняется от 13 см в Коломне до 23 см в Клину. Это также самый высокий показатель этой зимы.

«Сегодня и в последний день уходящего года снег в столице еще пройдет, что увеличит высоту снежного покрова на 2–3 см. В новогоднюю ночью снега будет даже немного выше положенного по климату», — отметил Леус.

Ранее синоптик сообщил, что в новогоднюю ночь у россиян, в частности у жителей Мурманской, Архангельской, Ленинградской областей, Карелии и Санкт-Петербурга, есть шанс стать свидетелями северного сияния.

