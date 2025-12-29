Россияне смогут увидеть северное сияние в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь у россиян, в частности у жителей Мурманской, Архангельской, Ленинградской областей, Карелии и Санкт-Петербурга, есть шанс стать свидетелями северного сияния. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Если еще вчера вероятность встретить новогоднюю ночь под северными сияниями была минимальной, то в настоящее время неожиданно на это появились шансы. На Солнце в последние дни наблюдался заметный рост вспышечной активности, но почти все активные области, кроме одной, были расположены на удалении от линии Солнце — Земля, и никакие события в них, независимо от их мощности, не способны были повлиять на космическую погоду», — рассказал синоптик.

Леус пояснил, что единственным активным центром, расположенным в пределах досягаемости Земли, хоть и на значительном расстоянии, была область 4317 в северном полушарии Солнца. Именно в этой области произошла серия вспышек в ночь с 28 на 29 декабря, в период между двумя и тремя часами ночи по московскому времени, включая две вспышки класса M.

Согласно математическим расчетам, в результате этих вспышек в космическое пространство было выброшено облако плазмы среднего размера, которому потребуется около трех дней, чтобы добраться от Солнца до Земли и задеть нашу планету краем 31 декабря или 1 января.

Синоптик отметил, что вероятность появления северного сияния над центральной частью России пока остается низкой.

