Синоптик Леус рассказал, кто увидит северное сияние из-за магнитной бури в РФ

Очень сильная и продолжительная магнитная буря может спровоцировать северное сияние в Московском регионе. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале рассказал, что природное явление возможно и южнее столицы.

По словам Леуса, очень сильная магнитная буря длится уже более 15 часов. На фоне этого события жители России, в том числе Московского региона, в вечерне-ночное время при ясном небе могут увидеть северное сияние.

«В настоящее время южная граница полярного овала — зоны возможных северных сияний — опустилась до 52 градусов северной широты, это на 250-350 км южнее столицы», — сказал Леус.

Ранее Леус сообщал об усилении магнитной бури, которая произошла на Земле, вероятно, из-за крупного выброса плазмы на Солнце. Солнечная масса достигла нашей планеты раньше, чем прогнозировали специалисты.