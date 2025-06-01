Синоптик Леус предупредил о ночном похолодании в Подмосковье
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Ближайшей ночью в некоторых районах Северо-Западного и Центрального округов температура воздуха понизится до минимальных отметок. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что в Подмосковье похолодает до плюс трех градусов.
«В некоторых районах Подмосковья минимальная температура воздуха понизится до плюс трех градусов», — рассказал Леус.
Аналогичная ситуация сложится в Псковской и Смоленской областях. Местами столбики термометра опустятся до плюс трех градусов.
В Тверской, Калужской и Ленинградской областях будет еще холоднее. Местами воздух остынет до плюс двух градусов.
Ранее Леус сообщил, что в ночь на 2 июня жители Московского региона могут увидеть северное сияние на фоне продолжающейся очень сильной магнитной бури.