Синоптик Леус предупредил о ночном похолодании в Подмосковье

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Синоптик Леус: ночью 2 июня в Подмосковье похолодает почти до нуля градусов

Ближайшей ночью в некоторых районах Северо-Западного и Центрального округов температура воздуха понизится до минимальных отметок. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале , что в Подмосковье похолодает до плюс трех градусов.

«В некоторых районах Подмосковья минимальная температура воздуха понизится до плюс трех градусов», — рассказал Леус.

Аналогичная ситуация сложится в Псковской и Смоленской областях. Местами столбики термометра опустятся до плюс трех градусов.

В Тверской, Калужской и Ленинградской областях будет еще холоднее. Местами воздух остынет до плюс двух градусов.

Ранее Леус сообщил, что в ночь на 2 июня жители Московского региона могут увидеть северное сияние на фоне продолжающейся очень сильной магнитной бури.