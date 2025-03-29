Синоптик Леус предупредил москвичей о возможных заморозках ночью 30 марта

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По информации с метеостанции ВДНХ, которая является основной для Москвы, прошлой ночью температура воздуха опустилась до нулевой отметки, что классифицируется как заморозки. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале предупредил жителей Московского региона о том, что ночью 30 марта также возможны заморозки.

Разные районы столицы за прошедшие сутки показали температурный разброс: самые низкие показатели зафиксированы в Бутово — минус 1,9 градуса, а наиболее теплым местом оказался Балчуг. Там воздух прогрелся до плюс 4,2 градуса.

В Московской области температура варьировалась от положительных значений в Кашире от плюс 0,4 градуса до легких морозов — минус 3,4 градуса.

Леус сообщил, что жителям Московского региона следует быть готовым к понижению температуры и ближайшей ночью. Он допустил, что снова могут наступить заморозки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что вряд ли на майские праздники в европейской части страны может выпасть снег.