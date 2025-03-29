Вильфанд: появление снега на майских праздниках маловероятно

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег вряд ли выпадет в центре европейской части России на майских праздниках, как в прошлом году, сообщает РИА Новости .

Снег в мае 2024 года стал уникальным явлением.

«В прошлом году было не просто редкое, уникальное событие, никогда ещё не было установления временного снежного покрова 9 мая в центре европейской части России», — отметил он.

По его прогнозу, в апреле снег еще обязательно будет. При этом устойчивого снега и холодов не ожидается.

Период весеннего поллиноза в этом году начался раньше обычного из-за аномально теплой погоды. Аллергическими ринитами, по статистике, страдает до 30% населения.