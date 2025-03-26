Моющий пылесос и сетки против пыльцы: врач — о том, как спастись от аллергии
Период весеннего поллиноза в этом году начался раньше обычного из-за аномально теплой погоды. Аллергическими ринитами, по статистике, страдает до 30% населения. Аллерголог-иммунолог Екатерина Кулова посоветовала, какие меры нужно принять аллергикам, сообщает ИА «Время Н».
Лучший способ защититься от аллергенов — это минимизировать контакт с ними, то есть по возможности не выходить на улицу, а гулять желательно после дождя или в безветренную погоду, отметила врач.
Чтобы пыльца не проникала в квартиру, нужно закрывать окна с середины ночи, так как самое активное пыление происходит ранним утром, нелишним будет проклеить оконные стыки скотчем. Еще лучше — поставить на окна специальные «антипыльцевые» сетки, которые необходимо промывать водой каждую неделю.
Помимо ежедневной влажной уборки дома, рекомендуется включать кондиционер или бризер, использовать увлажнители воздуха с HEPA-фильтром. Кстати, пылесос желательно использовать моющий или с двойным вакуумным мешком.
В автомобиле кондиционер стоит перевести в режим рециркуляции, чтобы не засасывал воздух с улицы, добавила специалист.
В пик сезона цветения врач посоветовала воздержаться от прогулок в лесах и парках и занятий спортом на открытом воздухе.
При этом важно определить, на что именно аллергия. Для этого нужно обратиться к врачу-аллергологу. Например, современный метод — аллергочип — позволяет провести тест сразу на 300 разных аллергенов.
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