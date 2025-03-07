Врачи НИКИ детства предупредили о начале сезона аллергии

Сезон аллергии в этом году начался раньше обычного. Причины — аномально теплая зима и небольшой снежный покров, который быстро растаял. Береза зацвела уже в начале марта. Также в Московской области зафиксировали пыльцу ольхи и орешника, сообщает пресс-служба МИнздрава Подмосковья.

«Период пыления вызывает у детей, страдающих поллинозом, острые аллергические реакции. Основные их проявления: насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение и отечность век, зуд в области носа и глаз, головная боль и усталость. При тяжелой форме аллергии может появиться кашель, одышка и тяжесть в груди. Если на эти симптомы не реагировать — может развиться бронхиальная астма», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко предупредила, что в этот период детям-аллергикам нужно создать особые условия, которые уберегут их от обострения заболевания. Активное пыление происходит в утренние часы, а в ветреную погоду больше пыльцы поднимается в воздух.

«Важно обязательно пользоваться солнцезащитными очками. Придя с улицы необходимо снять с ребенка верхнюю одежду, по возможности принять душ, промыть волосы от пыльцы. Можно использовать барьерные спреи, а дома — противопыльцевые сетки на окнах, очистители воздуха с НЕРА-фильтрами», — перечислила специалист.

Видя подобные симптомы у ребенка, нужно сразу обратиться к врачу-аллергологу. Задача специалиста, чтобы жизнь с аллергией была по возможности комфортной. Благо сегодня в арсенале медиков есть все необходимые препараты для снятия симптомов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.