Аллергия на весну: как спастись от поллиноза и других обострений

Поллиноз — одно из самых распространенных аллергических заболеваний, от него страдают от 10 до 30% всех аллергиков. Виновниками обострений становятся не только сами растения, но и перекрестные аллергены — это орехи, специи, мед, зелень и косточковые фрукты вроде яблок. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Особенно сильные реакции вызывает пыльца березы, пик цветения которой приходится на май. Нередко причиной обострений становится прошлогодняя листва: сама по себе она не является аллергеном, но грибки, например, Aspergillus fumigatus, которые разлагают листву и распространяют свои споры в весеннем воздухе, способны вызвать аллергический приступ.

«Избежать обострений можно, если минимизировать контакт с аллергенами. Конечно, лучший вариант — уехать на время в другую местность, где пыльца не так активно летает в воздухе. Если такой возможности нет, то хотя бы старайтесь не выходить на улицу утром и в первой половине дня — в это время концентрация пыльцы в воздухе особенно высока. Если прогулки неизбежны, помогут солнцезащитные очки и медицинская маска, которые защитят слизистые от контакта с аллергенами. Одежду лучше выбирать ту, которую легко стирать, и менять ее как можно чаще», — сказала Сережина.

Дома важно создать безопасную среду. Закрывать окна или вешать на них влажную марлю — она задерживает пыльцу. Регулярно стоит проводить влажную уборку и не забывать про мягкую мебель — на ней скапливается много пыли и аллергенов. Если в доме есть питомцы, после прогулок их лучше сразу мыть, чтобы они не разносили пыльцу по квартире.

Диагностика и лечение аллергии

Для тех, кто хочет более основательно подготовиться к сезону аллергии, врачи рекомендуют заранее выяснить, на что именно аллергия. Для этого используется специальное исследование, которое называется аллергочип — это современный метод диагностики, который позволяет выявить до 300 аллергенов за один раз и помогает понять, какие меры предосторожности будут наиболее эффективны.

«Еще один способ борьбы с поллинозом — аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). Она помогает организму привыкнуть к аллергенам и постепенно снижает интенсивность реакции. Правда, начинать такую терапию нужно заранее — в момент цветения ее не проводят. АСИТ-терапия уже разработана для аллергенов березы, злаков, горного кедра, кипариса, оливы, амброзии, а также для кошек, клещей домашней пыли и некоторых видов грибов», — добавила врач.

Если чувствуются симптомы аллергии, такие как чихание, зуд в глазах, насморк, то не стоит тянуть с визитом к врачу. Аллерголог подберет препараты, которые помогут справиться с проявлениями поллиноза, и подскажет, как избежать обострений. Важно помнить, что заниматься самолечением не стоит: многие антигистаминные препараты имеют противопоказания и побочные эффекты.