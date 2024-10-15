Синоптик Леус: озоновые дыры вскоре могут исчезнуть

Согласно исследованию ученых из NASA, озоновые дыры над полярными регионами вскоре могут исчезнуть, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Концентрация стратосферного озона значительно понижена над Артикой и Антарктикой. Такое явление называют озоновыми дырами.

Основной причиной истощения озона являются хлорфторуглероды (ХФУ), выделяющиеся из бытовых предметов, таких как охлаждающие жидкости в холодильниках, кондиционерах и аэрозольных баллончиках.

В целях восстановления озонового слоя было принято международное соглашение Монреальского протокола 1987 года, согласно которому озоновые дыры над Арктикой и Антарктикой будут залечены к 2045 и 2066 годам соответственно, если человечество прекратит производство и потребление озоноразрушающих веществ.

С начала 2000 года уровни этих веществ в Арктике снижались. Однако это происходило слишком медленно, поэтому прогнозы ученых были неутешительные.

Недавно группа ученых из Центра космических полетов имени Годдарда NASA провела исследование на эту тему. Анализ показал, что март 2024 года стал месяцем с рекордно высокой концентрацией арктического озона с 1970-х годов после периода общего увеличения в течение прошедшей зимы.

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