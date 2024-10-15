15 октября 2024 года в Москве вошло в число дней с самым ранним снежным покровом

15 октября в Москве появился первый временный снежный покров. Его высота составила 1 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодняшний день, вместе с 15 октября 2007 года, делит второе место в списке дней с самым ранним снежным покровом в XXI веке», — отметил синоптик в своем Telegram-канале.

Первое место в столице по этому параметру пока еще занимает 2015 год, когда снежный покров появился еще раньше — 9 октября.

В центре Москвы первый снег выпал 14 октября. Опубликовано видео снежных осадков.