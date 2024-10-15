15 октября 2024 года в Москве вошло в число дней с самым ранним снежным покровом
15 октября в Москве появился первый временный снежный покров. Его высота составила 1 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодняшний день, вместе с 15 октября 2007 года, делит второе место в списке дней с самым ранним снежным покровом в XXI веке», — отметил синоптик в своем Telegram-канале.
Первое место в столице по этому параметру пока еще занимает 2015 год, когда снежный покров появился еще раньше — 9 октября.
В центре Москвы первый снег выпал 14 октября. Опубликовано видео снежных осадков.