Мокро-холодный: появилось видео первого снега в центре Москвы

На кадрах видно, что в центральной части Москвы идет мелкий снег. По словам очевидцев, он падает вперемешку с дождем.

Кроме того, снежные осадки проходят и в Алексеевском районе Москвы.

По словам синоптика и метеоролога Александра Шувалова, снегопад в Москве пройдет примерно 20 октября. В конце прошлой недели первый снег также выпал во многих крупных городах России — Екатеринбурге, Перми, Архангельске и Астрахани.

Между тем синоптик Александр Ильин считает, что в конце октября температура в Москве не превысит 9-11 градусов тепла, также не исключены заморозки в ночное время.