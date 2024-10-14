«Зима близко»: снегопад накроет Москву 20 октября

В конце прошлой недели в Екатеринбурге, Тюмени, Архангельске и Перми выпал первый снег. Синоптики предсказывают осадки и в других регионах России, включая Москву, сообщает 360.ru .

Синоптик и метеоролог Александр Шувалов заявил, что в столице снег ожидается в ночь с понедельника на вторник, но он быстро растает — прогнозируется 1-2 см снежного покрова.

«Следующий снегопад ожидаем в столице примерно 20 октября», — сообщил эксперт.

Температура в Москве пока остается близкой к норме, и говорить о сильных холодах зимой преждевременно.

В конце октября температура не превысит 9-11 градусов, возможны ночные заморозки, считает синоптик и метеоролог Александр Ильин. В северных районах страны температура может опуститься ниже нуля с возможным снегом, а на юге будет теплее, но дождливо.

В ноябре дневные температуры будут колебаться от 0 до +5 градусов, с ночными морозами до -10 в Подмосковье. В Центральной России ожидаются дожди и мокрый снег, к концу месяца может установиться постоянный снежный покров. На юге температура упадет до +8 днем и до 0 ночью. Сибирь и Урал встретят зиму с холодной погодой — днем до -6 и ночью ниже -15 градусов, также возможен снег.

В третьей декаде ноября температура в Москве может подняться до +2–+7 градусов, но затем резко упадет до -2–+2. Дожди ожидаются преимущественно ночью, а в ноябре будет идти мокрый снег. Прогноз на декабрь предполагает морозы от -20 до -30 градусов, хотя их период может быть кратковременным.

В начале декабря температура в Москве составит около +6, с возможным мокрым снегом и оттепелью. Январь станет самым холодным месяцем, с температурами ниже -20 градусов и малым количеством снега. В феврале прогнозируется умеренно морозная погода, с возможными оттепелями и мокрым снегом.