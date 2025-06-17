Синоптик Леус: настоящее похолодание придет в Москву 19 июня

Волна холода закончилась в Москве в минувший понедельник, но 19 июня она вернется. В этот день в столице температура будет не выше плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что первая половина июня была теплой, но некомфортной из-за дождей и гроз. В том числе в течение последних девяти дней в столице были и холодные дни.

Уже 18 июня Москва окажется на пороге нового похолодания. В этот день ожидается около плюс 20 градусов. Будут дожди и локальные грозы. В четверг циклон обрушит на Москву холодные воздушные массы и ливни.

Пик холодной волны придется на пятницу. Утром температура составит от плюс 10 до плюс 12 градусов, а днем вновь будет плюс 16 — плюс 18 градусов, как и в четверг. Добавят дискомфорта сильный ветер и низкое атмосферное давление.

В субботу потеплеет на один — два градуса, осадков будет немного. В воскресенье температура приблизится к 20 градусам, вероятность осадков маленькая. В середине следующей недели погода в столице вернется в июньскую норму, однако тепло снова будет непродолжительным.

Ранее в Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. В столице он будет действовать до 13 часов 18 июня.