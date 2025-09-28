Синоптик Леус: на Урале прошел первый снег

С приходом мощного похолодания на территории Урала выпал первый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На Урале прошел первый снег», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик добавил, что в некоторых населенных пунктах Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края этот снег стал первым в текущем холодном сезоне.

Ранее синоптик рассказал, когда в Московском регионе выпадет первый снег. По его словам, в начале октября в Москве и области первого снега не будет.

