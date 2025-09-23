Синоптик рассказал, когда в Московском регионе выпадет первый снег

Синоптик Шувалов: в начале октября в Москве и Подмосковье снега не будет

В Московском регионе не стоит ждать первого снега в начале октября, в то время как в ряде северо-восточных регионов он возможен уже в начале месяца, сообщил РИАМО синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Вы знаете, европейская часть России — она большая. И если для центра европейской России первый снег — это, скорее всего, середина октября, то для северо-востока и востока, то есть Татарстана, Кировской области, Республики Коми, там вероятность снега достаточно большая в начале октября», — сказал Шувалов.

Он пояснил, что там это вполне возможно, потому что антициклон стоит над Балтикой вплоть до начала октября, а по его восточной периферии с севера ныряют циклоны.

«Там фронтальные зоны, в которых возможно выпадение снега. Но выпадение снега, скорее всего, не далее линии Киров — Кострома — Набережные Челны. Жителям Москвы и Подмосковья пока не стоит пугаться: первого снега не будет ни в сентябре, ни в начале октября», — поделился специалист.

