Синоптик Леус: магнитная буря на Земле начинает ослабевать

В настоящее время наблюдается дальнейшее уменьшение интенсивности возмущений в магнитосфере Земли, что позволяет говорить о приостановке или даже завершении магнитной бури, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, магнитная буря на Земле постепенно завершается. Наиболее сильные колебания были зафиксированы в самом начале явления. Вероятность наблюдать северное сияние также значительно упала.

Леус отметил, что главным вопросом сейчас для экспертов является, достигло ли Земли плазменное облако, порожденное последней и самой мощной из трех солнечных вспышек, или нет. Однако ответ на это специалисты смогут получить только в ночь на 13 ноября.

Ранее на Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря планетарного масштаба уровня G4.7. К планете двигалось первое из трех плазменных облаков.

