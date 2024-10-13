Синоптик Леус: дожди с мокрым снегом накроют Москву в понедельник

В понедельник, 14 октября, в столице начнутся дожди с мокрым снегом, столбики термометра опустятся до плюс 3 — плюс 5 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Москва: на пороге погодных перемен», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик добавил, что в воскресенье днем в столице ожидается от плюс 7 до плюс 9 градусов, а в Подмосковье — от плюс 5 до плюс 10 градусов. Скорость юго-восточного ветра составят 5-10 м/с.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за слишком низкой температуры. Предупреждение будет действовать до 00:00 15 октября.