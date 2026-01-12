Синоптик: 20 января в Москве ожидаются морозы до -30 градусов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в Telegram-канале , что 20 и 21 января в Москве в ночное время суток температура может упасть до -30 градусов,

«По предварительным расчетам, 19 января, как и полагается, ударят настоящие крещенские морозы — под утро до -20…-25 °С. А вот 20 и 21 января по ночам холод усилится до -25…-30 °С, днем -12…-17 °С, что на 15 градусов ниже нормы климата», — отметил он.

По прогнозу, аномальные морозы могут длиться почти неделю.

В Москве к 11 января выпало 72% месячной нормы осадков. Высота снега в полтора раза больше положенного, согласно многолетним наблюдениям, — 37 сантиметров. В Московской области местами появились полуметровые сугробы.

Ранее в Москве начали предлагать услуги по раскопке автомобиля, который занесло снегом. Цена варьируется от 500 рублей до пяти тыс.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.