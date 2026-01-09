Услуги по погоде: москвичам предлагают откопать машины за 5 тыс рублей

Самые предприимчивые граждане уже стали предлагать услуги по освобождению автомобиля из снежного плена в столице, сообщает «Москва 24» .

Стоимость таких услуг варьируется от 500 рублей до 5 тыс. рублей.

Кроме того, в объявлениях автолюбители предлагают услуги по зарядке аккумулятора или «прикуриванию» автомобиля. Стоимость начинается от 500 рублей.

В регион 8 января пришел балканский циклон «Фрэнсис». В Москве и Подмосковье до 00:00 10 января объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, метели, снежных заносов и гололедицы на дорогах. Коммунальщики круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада. В городе и области уже выпало большое количество снега, сугробы сильно выросли.

