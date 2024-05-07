Симферопольская телебашня окрасилась в триколор по случаю Дня радио

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Фото Попова и микрофона появились на Симферопольской телебашне в День радио

Симферопольская телебашня поздравила россиян с Днем радио, который отмечается 7 мая. Символы памятной даты и поздравления украсили медиафасад объекта, сообщает «Крым 24» .

На телебашне появился портрет первого российского радиотехника и изобретателя Александра Попова, а также изображения радиоволны и микрофона.

Кроме того, с 21:00 до 23:00 вторника, 7 мая, на Симферопольской телебашне заработает праздничная иллюминация.

Тем временем жителям Севастополя раздадут 90 000 георгиевских ленточек в преддверии Дня Победы. К раздаче севастопольцам символов 9 Мая привлечены 150 добровольцев. Волонтеры продолжат работать на городских улицах до Дня Победы.