На улицах Севастополя начали раздавать символы Победы
В Севастополе раздадут 90 тысяч георгиевских лент
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Жителям Севастополя раздадут 90 000 георгиевских ленточек в преддверии Дня Победы. Волонтеры будут работать на улицах города до 9 мая, сообщает «Крым 24».
Севастополь присоединился к патриотической акции, которая проходит по всей России. До 9 мая волонтеры будут ходить по общественным местам, раздавая десятки тысяч георгиевских лент всем желающим.
В раздаче символов Победы севастопольцам задействованы 150 добровольцев.
Черно-оранжевую ленту необходимо носить у сердца, не рекомендуется прикреплять ее ниже уровня локтя. Символом Победы некорректно украшать сумки, внешние части автомобиля и ошейники животных, напомнили волонтеры.