Силуанов перечислил свои любимые книги о финансах

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о своих любимых книгах про финансы и экономику. Он призвал всех интересующихся читать русскую классику.

Силуанов выступил на Федеральном Просветительском марафоне «Знание.Первые», который проходит в Москве с 28 по 30 апреля. На мероприятии он назвал лучшие книги о финансах. Ими оказались произведения русских классиков.

«Если говорить о финансах, то почитайте нашу российскую классику. Это Гоголь „Ревизор“, „Мертвые души“, Чехов „Вишневый сад“. Вы найдете много полезной информации о финансах», — сказал Силуанов.

Марафон «Знание.Первые» — это уникальная возможность для молодежи встретиться и обсудить важные темы с известными личностями страны. В рамках мероприятия запланированы лекции и дебаты, которые осветят темы укрепления исторической памяти, а также обсудят научные и культурные достижения.