Марафон «Знание.Первые» покажет молодежи связь истории ВОВ с современностью

В честь 80-летия Великой Победы 28 апреля по всей России стартует просветительский марафон «Знание.Первые», в рамках которого молодому поколению напомнят историю Великой Отечественной войны (ВОВ) и покажут, как она связана с современной реальностью. Об этом сообщили в пресс-службе «Российского общества знаний».

Главной площадкой мероприятия в Москве станет Музей Победы на Поклонной горе. Роль ВОВ в истории и ее значение с российской молодежью обсудят в том числе ветераны войны, защитники Отечества и военкоры, а также ученые и деятели искусства. В эфире «Знание.ТВ» будет идти трансляция мероприятия, а также следить за происходящим можно будет в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Марафон «Знание.Первые» — это уникальная возможность для молодежи встретиться и обсудить важные темы с известными личностями страны. В рамках мероприятия запланированы лекции и дебаты, которые осветят темы укрепления исторической памяти, а также обсудят научные и культурные достижения, ставшие возможными благодаря победе в историческом конфликте прошлого века.

«Великая Отечественная война — историческое событие, которое коснулось каждой семьи в России, каждого из нас лично. Подвиг, который совершили наши предки, — это больше, чем просто память. Я считаю, что это ориентир для каждого из нас, и, потеряв его, мы потеряем себя, тот фундамент, на котором сегодня стоит Россия. Наша святая обязанность — бережно хранить правду о той войне, передавать ее молодежи, тем, кому уже завтра предстоит развивать и оберегать Родину. Я рад, что на площадках нашего марафона соберутся тысячи молодых людей, а миллионы людей со всей страны смогут посмотреть онлайн-трансляцию. Мы вместе вспомним наших героев, и уверен, еще больше укрепимся во мнении, что сила России — в правде, в единстве поколений!», — заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Спикеры марафона

На фестивале в Москве в том числе выступят официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, министр спорта РФ Михаил Дягтерев, министр финансов РФ Антон Силуанов и генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, а также другие известные деятели страны и ученые.

Программа

Главной изюминкой программы станет мероприятие под название «Ставка». Там участники смогут окунуться в атмосферу 1940-х годов. Там же пройдет обсуждение экономики и стратегических аспектов Великой Отечественной войны и их воздействие на искусство. Среди выступающих будут председатель правления Движения первых и Герой Российской Федерации Артур Орлов, а также глава штаба танкового батальона и начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Андрей Митяшин.

В общей сложности на марафоне соберутся более 25 тысяч человек, для которых организуют 130 выступлений лекторов Российского общества «Знание». Журналисты смогут аккредитоваться до 21 апреля.

История проекта

В мае 2021 года прошел первый федеральный просветительский марафон под эгидой обновленного Российского общества «Знание». Этот проект успел зарекомендовать себя за четыре года как ведущая платформа для взаимодействия между высшими официальными лицами страны и молодежью. Каждое такое мероприятие превращается в период открытий и является источником вдохновения и позитивных переживаний для его участников.