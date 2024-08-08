Силовики задержали бывшего мэра Астрахани

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Экс-мэра Астрахани Олега Полумордвинова заподозрили в покушении на мошенничество

В Астрахани задержан бывший глава города Олег Полумордвинов. Экс-мэра задержали в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу губернатора Астраханской области.

Силовики полагают, что Полумордвинов за деньги мог оказывать покровительство при выполнении муниципального заказа по работам в сфере дорожного хозяйства.

Вместе с бывшим мэром также задержаны замглавы астраханской администрации Иван Сапрыкин и директор ООО «Айтиком» Виктор Федоров.

Два месяца назад, в июне 2024 года, Полумордвинов уволился с поста главы Астрахани по собственному желанию. Тогда он объяснил свою отставку проблемами со здоровьем.