Силовики проводят обыски в администрации Калининграда

сегодня в 19:41

ФСБ России совместно с сотрудниками МВД проводят обыски в администрации Калининграда. К настоящему моменту подробности не разглашаются, сообщает ТАСС .

«В администрации Калининграда проходят обыски высокопоставленных чиновников», — заявили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что визит силовиков может быть связан с незаконным хищением средств при выполнении проектов по благоустройству городской территории.

Ранее нижегородские силовики задержали 42-летнего руководителя регионального отделения «Народного фронта» Андрея Жильцова. Его подозревают в мошенничестве.

