Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Москве 1 ноября

В Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. В пятницу, 1 ноября, в столицу придут дождь, мокрый снег и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, завтра ожидается усиление ветра с порывами до 21 метра в секунду. На дорогах возможна гололедица. За сутки может выпасть до 14 мм осадков.

Такие же погодные условия сохранятся и 2 ноября. Водителям советуют воздержаться от поездок на автомобилях, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на выходных 3–4 ноября: снег растает через несколько дней после атаки циклона «Мартина», но в эти дни высота снежного покрова сохранится на уровне 4-6 сантиметров.