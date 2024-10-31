Идет похолодание: синоптик предупредил москвичей о снегопаде

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на выходных 3–4 ноября: снег растает через несколько дней после атаки циклона «Мартина», но в эти дни высота снежного покрова сохранится на уровне 4-6 сантиметров, сообщает Инфо24 .

«У нас похолодание идет. Завтра всплеск потепления до 6-9, утром мокрый снегопад, потом переходящий в ливень, но очень тепло. А потом с каждым днем (прим. ред. — будет холодать): в выходные это около нуля, ночью слабый минус, днем ноль или слабенький плюс», — сказал Тишковец.

Он также спрогнозировал сильную гололедицу на дорогах.

В первый день ноября на столицу обрушится циклон «Мартина»: на мегаполис выпадет около половины месячной нормы осадков. Ожидаются штормовые порывы ветра до 16-21 метра в секунду.

С 3 ноября в городе начнется формирование снежного покрова, высота которого к следующей неделе достигнет 6 сантиметров.