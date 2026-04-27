Сильный снегопад повалил более 110 деревьев в Москве

Более 110 деревьев рухнули в Москве из-за сильного снегопада. Повреждены несколько автомобилей, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.

На опубликованных кадрах видно, как одно дерево упало сразу на две машины. Багажник одного из автомобилей оказался сильно помят.

Коммунальщики работают в усиленном режиме работы в связи с непогодой. Поваленные сильным ветром деревья оперативно распиливаются и вывозятся. Также специалисты следят за состоянием улично-дорожной сети.

Синоптики прогнозируют, что снег с дождем и сильный ветер с порывами до 23 м/с сохранятся до конца суток. Жителей просят по возможности не выходить на улицу.

Между тем в Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, обледенения и сильного порывистого ветра. Температура днем 27 апреля в Москве и области составит плюс 2 — плюс 4 градуса.

