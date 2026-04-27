В Пушкинском округе ветераны СВО посетили спектакль

Пушкинский музыкально-драматический театр 26 апреля принял почетных гостей на показе комедии «Небесный тихоход». Спектакль посетили представители пушкинского отделения областной Ассоциации ветеранов СВО. Большинство из них получили тяжелые ранения и сейчас проходят лечение в военном госпитале в Ивантеевке. Бойцов сопровождали участники фонда «Своих не бросаем», которые оказывают им поддержку и помогают в период реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.