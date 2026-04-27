Сотрудники фонда капремонта Подмосковья вышли на субботник в Мариуполе

Сотрудники фонда капитального ремонта Московской области приняли участие во Всероссийском субботнике в Мариуполе. Они привели в порядок территорию Приморского парка, реконструированного в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты фонда работали в благоустроенном ранее Приморском парке — одном из любимых мест отдыха горожан. Во время субботника они собрали мелкий мусор и сухостой вдоль аллей, очистили газоны, подмели дорожки, а также привели в порядок урны и зоны отдыха.

В 2024 году фонд капитального ремонта Московской области провел масштабную реконструкцию этой территории. Вдоль Центральной аллеи высадили новые деревья и кустарники, установили стенды с очерками об истории Мариуполя и цифровыми копиями работ Архипа Куинджи. Также восстановили монумент Воинам-Освободителям, площадь Ленинского Комсомола и мемориальный Холм Славы, обновили сеть троп и оборудовали смотровые площадки.

В центральной части парка проложен тематический маршрут «Тропа сказок», посвященный героям произведений Александра Пушкина. После уборки эта локация стала более ухоженной. Всего в Мариуполе субботник прошел на 50 площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.